Тя беше подготвена от гледачите им

Лемурите в софийския зоопарк получиха великденски яйца. Кошницата с изненадата е приготвена от гледачите им.

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