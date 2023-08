Актрисата и носителка на "Оскар" Гиунет Полтроу предоставя къщата си за гости в Калифорния в Airbnb, само за една нощ. Тя се намира в двора на нейния дом в Монтесито. Резервациите започват от 15 август за нощувка в събота, 9 септември, за максимум 2 гости.

"Домът ми в Монтесито е моето убежище за отдих и душевна чистота. Отивам там, за да се презаредя, да мечтая и да се свържа отново със семейството си и скъпите си приятели", се казва в обявата.

Актрисата оставя на разположение продукти от първа необходимост на нейният бранд "Goop" за подхранване на тялото, ума и душата. Включени са и вдъхновени от "Goop" ястия и закуски. В тази връзка двамата щастливци трябва да посочат своите алергии или диетични предпочитания.

Гостите са поканени да се отдадат на СПА ден и да участват в сесия по трансцендентална медитация, под ръководството на инструктор. Ще имат достъп до вътрешния двор и басейна, "но не и до основната къща на актрисата".

"А най-хубавото е, че ще отнесат у дома ценни техники и изобилие от продукти Goop, за да продължат пътуването си към емоционалното здраве дълго след престоя си", се казва в обявата.

Носителката на "Оскар" ще бъде там, за да посрещне гостите си при пристигането и да ги настаняването. Имотът е обявен за 0 долара.

В обявата пише, че къщата има една спалня, баня, безплатен паркинг и климатик. Оборудвана е с камери за сигурност. "Има денонощни охранителни камери с цел безопасност, а по време на престоя ви на място ще има 24-часова охрана", се отбелязва в обявата.

Полтроу е поставила и правила - без домашни любимци, без тютюнопушене, без наркотици или незаконни дейности. Също така има строга политика "без партита". Гостите носят отговорност за собственото си пътуване до и от Монтесито.