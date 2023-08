12 души загинаха и 19 бяха ранени при катастрофа на автобус в окръг Йозгат, Централна Турция, предаде турската телевизия ТРТ-Хабер. Превозното средство е пътувало през нощта от Сивас за Истанбул.

В района на град Соргун шофьорът е изгубил контрол над автобуса, навлязъл е в насрещното платно, след което е паднал от 20 метра височина.

As a result of the kamil koc tourism passenger bus going from Sivas city to Istanbul in Sorgun district of Yozgat city of Turkey, 11 people lost their lives and 20 people were injured as a result of the overturning of the Sarampol by getting out of the driver's control. pic.twitter.com/xI1cP6uVHB