Най-малко шестима души загинаха, а други 42-ма бяха ранени днес при сблъсък между камион и пътнически автобус в Югозападна Турция, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Катастрофата е станала рано сутринта в окръг Денизли. Шофьорът на камиона, натоварен с пясък, изгубил управление, навлязъл в насрещното платно и се блъснал в автобуса, който се преобърнал от удара.

Петима души от преобърналия се автобус са загинали на място, а един човек е починал в болница. Ранените шофьори и 40 пострадали пътници са откарани в близките здравни заведения.

Автобусът е превозвал пътници, които отивали на сватба от Измир в Кайсери, Централна Турция. Разследват се причините за катастрофата.

