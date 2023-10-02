Много силни мачове, качествени изпълнения и безспорно майсторство. Това демонстрираха българските боксьори в първия ден на финалите на Балканското първенство за мъже и жени в Албена.

Под ръководството на Жоел Арате, Валетнин Поптолев и Александър Александров, националите спечелиха четири златни медала от петте двубоя с българско участие.

Ясен Радев победи при 54-килограмовите, Хавиер Ибаниес разби конкурецнията в категория до 57 килограма.

Третият в Европа Петър Белберов е готов отново да се боксира за националния отбор

Многократният световен и европейски шампион при подрастващите Радослав Росенов бе убедителен в категория до 60 килограма. Той срази с 5:0 Юлиан Барснеску от Румъния. Четвъртата титла бе дело на Кристиян Николов в категория 80 килограма.

Със сребърно отличие се поздрави Уилиам Чолов пру 75-килограмовите.

Във вторник предстоят още шест финала с българско участие. На ринга ще видим Венелина Поптолева (50 кг) и Златислава Чуканова (52 кг) при жените, както и Ергюнал Себахтин (48 кг), Красимир Джуров (63,5 кг), Кристиян Димитров (86 кг) и Йордан Морехон (+92 кг) при мъжете.