Младите български учени и изследователи продължават да надграждат и развиват с постиженията си утвърдените традиции в областта на информатиката, иновациите и перспективните научни изследвания, вдъхновени от примера на Джон Атанасов. Това заяви държавният глава Румен Радев, който приветства днес в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в 21-ото издание на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“. Церемонията по награждаването се проведе в деня, в който се навършват 120 години от рождението на известния изобретател от български произход и създател на първия електронен компютър с регенеративна памет. Президентската инициатива отличава ученици, студенти и млади български учени в областта на компютърните науки.

Президентът Радев поздрави гостите на церемонията и българското информационно общество със знаменателната годишнина от рождението на Джон Атанасов и с професионалния празник - Ден на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика в България. „Горд съм, че и през 2023 г. се надграждат установените вече традиции България да бъде прославена по света със своите млади, талантливи, енергични и амбициозни учени“, заяви държавният глава пред отличените и допълни, че техните успехи в полето на иновациите, информационните технологии и авангардните научни изследвания са постигнати с визията да променят света към по-добро, следвайки примера на Джон Атанасов, който направи същото със своето изобретение.

Президентът Радев открои участието в инициативата на ученици със забележителни постижения на национални и международни олимпиади, както и на млади български учени с авангардни изследвания в световни научноизследователски центрове. Държавният глава подчерта, че сред лауреатите са и доказани преподаватели в областта на разработването на перспективни методи в образованието, което е залог и за бъдещи успехи.

Победителят в категорията Награда „Джон Атанасов“ е д-р Марин Буков – създател и ръководител на научна група в Макс Планк Институт за физика на комплексните системи в Дрезден, Германия. Основният научен интерес на д-р Буков е в разработването и използването на изкуствен интелект в квантовите технологии. Д-р Буков е създал първото по рода си приложение на алгоритми, използващи изкуствен интелект, който се самообучава да контролира и манипулира силновзаимодействащи квантови системи в и извън равновесие. Той има научен принос и в разработката на алгоритми за машинно обучение, стоящи в основата на внедряването на програмен код в квантовите компютри. Впечатляваща е и преподавателска дейност на д-р Марин Буков. Той е създател на модерен лекционен курс, насочен към напреднали студенти, интересуващи се от изкуствен интелект и приложенията му във физиката.

Президентът Радев отличи с грамоти лауреатите в категорията “Джон Атанасов“- ученици и техните преподаватели”. За постигнати най-високи резултати в международни и национални ученически олимпиади по информатика и по информационни технологии са отличени Атанас Димитров, Веселин Маркович и Радостин Чолаков. ИСТОРИЧЕСКО: Български ученици - с открития в областта на изкуствения интелект

Атанас Димитров е завършил 12 клас в СМГ „Паисий Хилендарски“, София. Носител е на бронзов медал от XXXV Международна олимпиада по информатика. Извоювал е златен медал на Международния есенен турнир по информатика, златен медал на Romanian Masters of Informatics, златен медал на XIX Международна Жаутиковска олимпиада и бронзов медал на XXXIX Национална олимпиада по информатика. Преподавателите с най-голям принос за успехите му са Илиян Йорданов - ментор на националния отбор и Иван Тончев - учител по информатика в СМГ „Паисий Хилендарски“.

Веселин Маркович е ученик в 11-и клас в МГ „Д-р Петър Берон“, Варна. Носител е на бронзов медал от XXXV Международна олимпиада по информатика. Извоювал е златен медал на Международния есенен турнир по информатика, златен медал на Romanian Masters of Informatics, сребърен медал на XIX Международна Жаутиковска олимпиада и златен медал на XXXIX Национална олимпиада по информатика. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Юлия Димитрова, ст. учител по информатика и информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“, Варна. С грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – Информационни технологии e отличен Радостин Чолаков - ученик в 12-и клас в МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив. Той се класира със свой проект сред първите пет най-добри презентации на Международната лятна изследователска програма за ученици 2023 в Масачузетския технологичен институт. Носител е на Първа награда от King Abdulaziz and his Companions Foundation for Giftedness and Creativity (Mawhiba) и на Втора награда на Европейския конкурс за млади учени 2022 в Лайден, Нидерландия”. Извоювал е първото място в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2023 г. Неговият ръководител с най-голям принос за успехите му е д-р Евгения Сендова, ИМИ-БАН.

Със сертификати за номинация в категория „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – Информатика бяха отличени Александър Гатев, Борис Михов, Даниел Койнов и Ясен Пенчев.

В категорията „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ президентът Радев отличи проф. д.м.н. Стоян Капралов от Техническия университет в Габрово. Проф. Капралов е дългогодишен преподавател и треньор на голяма част от българските олимпийски състезатели по информатика и ръководител на националния отбор. Организатор е на летните национални школи за подготовка на националния отбор и останалите състезатели от България. Ръководител е на отбора по програмиране на Техническия университет – Габрово. С грамота „ Джон Атанасов - дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ бяха отличени двама млади учени: Делян Бойчев и Деян Хаджи-Манич.

Делян Бойчев е ученик в 12-и клас в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново. Той е носител на Голямата награда от Панаира на науката и иновациите – Innofair 2023 в София. Извоювал е отлична награда от Двадесет и трета Ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България. Успешният и научно признат проект на Делян Бойчев е в областта на машинното обучение и е свързан с моделите за класификация на изображения. Преподавателите с най-голям принос за постиженията му през годината са: Кристиан Георгиев, докторант в Масачузетски технологичен институт, и Георги Игнатов, старши учител по информатика и информационни технологии, ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново.

Деян Хаджи-Манич е ученик в 12-и клас в МГ „Д-р Петър Берон“, Варна. Той е един от двамата отлично представили се български участници в 34-тото издание на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) в Брюксел. Деян Хаджи-Манич спечели възможността за участие на изданието на престижния Международен панаир за наука и инженерство Regeneron през 2024 г., който се провежда в САЩ. Отличен е неговият проект в областта на машинното самообучение.

В словото си по време на церемонията президентът Радев изрази благодарност към преподавателите на младите учени за тяхната всеотдайна подкрепа и важната им роля за утвърждаване на престижа на българските школи по информатика и информационни технологии. На участниците и победителите в инициативата държавният глава пожела здраве, енергия и успех в устрема, с който превземат върховете на науката.