Столичният общински съвет избра членовете и ръководствата на постоянните комисии. От Столичната община изпратиха подробен списък.

СОС в нов политически лабиринт: Разпределянето на комисии предизвика напрежение

Вижте как се разпределиха общинските съветници:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:

1.1. Севделина Георгиева Петрова - председател;

1.2. Росица Юри Николова - зам.-председател;

1.3. Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;

1.4. Димитър Първанов Димитров;

1.5. Благовест Георгиев Георгиев;

1.6. Христо Николаев Копаранов;

1.7. Стефан Атанасов Спасов;

1.8. Грети Иванова Стефанова;

1.9. Димитър Христов Петров;

1.10. Анна Илиева Стойкова;

1.11. Драгомир Христов Младенов;

1.12. Лорита Георгиева Радева;

1.13. Диана Нинова Тонова;

1.14. Войслав Георгиев Тодоров;

1.15. Иван Георгиев Сотиров;

1.16. Ася Тодорова Тодорова;

1.17. Васил Стайков Драганов.

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:

2.1. Димитър Бойков Вучев - председател;

2.2. Иван Янчов Таков - зам.-председател;

2.3. Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател;

2.4. Бойко Георгиев Димитров;

2.5. Емилия Божидарова Ангелова;

2.6. Андрей Зографски;

2.7. Благовеста Атанасова Кенарова;

2.8. Росица Юри Николова;

2.9. Драгомир Иванов Драгомиров;

2.10. Ваня Лазарова Тагарева;

2.11. Прошко Начев Прошков;

2.12. Екатерина Евлогиева Йорданова;

2.13. Войслав Георгиев Тодоров;

2.14. Красимир Рангелов Гълъбов;

2.15. Севделина Георгиева Петрова;

2.16. Вили Младенов Лилков;

2.17. Карлос Арналдо Контрера.

3. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:

3.1. Ваня Руменова Григорова - председател;

3.2. Саад Таммам Алуани - зам.-председател;

3.3. Антон Господинов Койчев - зам.-председател;

3.4. Борис Бориславов Бонев;

3.5. Марта Руменова Георгиева;

3.6. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;

3.7. Георги Валентинов Георгиев;

3.8. Диян Величков Стаматов;

3.9. Диана Нинова Тонова;

3.10. Иван Максимов Пешев;

3.11. Емил Александров Димитров.

4. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:

4.1. Красимир Рангелов Гълъбов - председател;

4.2. Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател;

4.3. Лорита Георгиева Радева - зам.-председател;

4.4. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин;

4.5. Димитър Първанов Димитров;

4.6. Симеон Борисов Ставрев;

4.7. Димитър Христов Петров;

4.8. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;

4.9. Анна Илиева Стойкова;

4.10. Антон Гаро Хекимян;

4.11. Иван Максимов Пешев;

4.12. Еньо Енев Савов;

4.13. Ивайло Христов Йонков.

5. Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:

5.1. Иван Митьов Виделов - председател;

5.2. Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;

5.3. Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател;

5.4. Димитър Петров Шалъфов;

5.5. Марта Руменова Георгиева;

5.6. Христо Николаев Копаранов;

5.7. Димитър Христов Петров;

5.8. Румен Стенли Александров;

5.9. Деян Николаев Николов.

6. Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:

6.1. Мирослав Ласло Боршош - председател;

6.2. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - зам.-председател;

6.3. Венци Венциславов Стойчев - зам.-председател;

6.4. Бонка Сергеева Василева;

6.5. Гергин Александров Борисов;

6.6. Веселин Йорданов Калановски;

6.7. Стефан Атанасов Спасов;

6.8. Антон Гаро Хекимян;

6.9. Диян Величков Стаматов;

6.10. Иван Митьов Виделов;

6.11. Еньо Енев Савов;

6.12. Вили Младенов Лилков;

6.13. Ивайло Йорданов Костадинов.

7. Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:

7.1. Прошко Начев Прошков - председател;

7.2. Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател;

7.3. Иван Максимов Пешев - зам.-председател;

7.4. Борис Бориславов Бонев;

7.5. Бойко Георгиев Димитров;

7.6. Гергин Александров Борисов;

7.7. Грети Иванов Стефанова;

7.8. Бонка Сергеева Василева;

7.9. Антон Гаро Хекимян;

7.10. Татяна Николова Георгиева;

7.11. Диана Нинова Тонова;

7.12. Станислав Чавдаров Младенов;

7.13. Ивайло Христов Йонков;

7.14. Венци Венциславов Стойчев;

7.15. Севделина Георгиева Петрова;

7.16. Пламен Иванов Данаилов;

7.17. Иван Михайлов Алексиев.

8. Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:

8.1. Димитър Иванов Данаилов - председател;

8.2. Грети Иванова Стефанова - зам.-председател;

8.3. Николай Вельов Велчев - зам.-председател;

8.4. Драгомир Иванов Драгомиров;

8.5. Стефан Атанасов Спасов;

8.6. Димитър Бойков Вучев;

8.7. Антон Господинов Койчев;

8.8. Драгомир Христов Младенов;

8.9. Станислав Чавдаров Младенов;

8.10. Венци Венциславов Стойчев;

8.11. Иван Георгиев Сотиров.

9. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:

9.1. Ваня Лазарова Тагарева - председател;

9.2. Румен Стенли Александров - зам.-председател;

9.3. Васил Стайков Драганов - зам.-председател;

9.4. Благовеста Атанасова Кенарова;

9.5. Христо Николаев Копаранов;

9.6. Веселин Йорданов Калановски;

9.7. Николай Вельов Велчев;

9.8. Иван Георгиев Сотиров;

9.9. Карлос Арналдо Контрера.

10. Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:

10.1. Иван Янчов Таков - председател;

10.2. Андрей Зографски - зам.-председател;

10.3. Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател;

10.4. Димитър Първанов Димитров;

10.5. Симеон Борисов Ставрев;

10.6. Благовест Георгиев Георгиев;

10.7. Гергин Александров Борисов;

10.8. Анна Илиева Стойкова;

10.9. Димитър Бойков Вучев;

10.10. Прошко Начев Прошков;

10.11. Ваня Руменова Григорова;

10.12. Ивайло Христов Йонков;

10.13. Ася Тодорова Тодорова;

10.14. Емил Александров Димитров;

10.15. Красимир Рангелов Гълъбов.

11. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове:

11.1. Димитър Петров Шалъфов - председател;

11.2. Татяна Николова Георгиева - зам.-председател;

11.3. Еньо Енев Савов - зам.-председател;

11.4. Благовест Георгиев Георгиев;

11.5. Драгомир Иванов Драгомиров;

11.6. Саад Таммам Алуани;

11.7. Екатерина Евлогиева Йорданова;

11.8. Мирослав Ласло Боршош;

11.9. Войслав Георгиев Тодоров;

11.10. Вили Младенов Лилков;

11.11. Иван Михайлов Алексиев.

12. Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:

12.1. Николай Вельов Велчев - председател;

12.2. Румен Стенли Александров - зам.-председател;

12.3. Ася Тодорова Тодорова - зам.-председател;

12.4. Бонка Сергеева Василева;

12.5. Благовеста Атанасова Кенарова;

12.6. Марта Руменова Георгиева;

12.7. Драгомир Христов Младенов.

13. Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти - 9 членове:

13.1. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - председател;

13.2. Екатерина Евлогиева Йорданова - зам.-председател;

13.3. Станислав Чавдаров Младенов - зам.-председател;

13.4. Саад Таммам Алуани;

13.5. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;

13.6. Диян Величков Стаматов;

13.7. Иван Михайлов Алексиев;

13.8. Деян Николаев Николов;

13.9. Емил Александров Димитров.

14. Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:

14.1. Бонка Сергеева Василева - председател;

14.2. Антон Гаро Хекимян - зам.-председател;

14.3. Иван Михайлов Алексиев - зам.-председател;

14.4. Благовеста Атанасова Кенарова;

14.5. Иван Митьов Виделов;

14.6. Пламен Иванов Данаилов;

14.7. Ивайло Христов Йонков;

14.8. Васил Стайков Драганов;

14.9. Ивайло Йорданов Костадинов.