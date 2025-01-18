Десетки туристи пострадаха, след като седалков лифт се разхлаби и откачи на 15 метра височина в ски курорта Астун над ски писта в Арагонските Пиренеи. 17 души са с тежки наранявания.

Около 12:00 ч. се разхлабила една от макарите, които въртят лифта, което довело до падане на част от конструкцията. Няколко от седалките увиснали във въздуха, а хората на тях се опитвали да се задържат преди да бъдат спасени от службите за спешна помощ. Очевидец споделя, че е видял около 60 души да падат от лифта.

Colaboramos en las tareas de auxilio tras un accidente en la estación de esquí de Astún (Huesca) donde se ha descolgado una línea de telesilla de 15 metros de altura. Participan guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, Servicio Aéreo y Seguridad Ciudadana… pic.twitter.com/weioCLGGOc — Guardia Civil (@guardiacivil) January 18, 2025

На място са четири хеликоптера, а всички болници в района са в готовност за транспортиране на ранените. Премиерът Педро Санчес увери управляващия област Арагон - Хорхе Аскон, че правителството на Испания ще осигури сътрудничество и пълна подкрепа след инцидента.

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Accidente en un telesilla de la Estacion de esquí de Astún.

Al menos 30 heridos 10 de ellos podrían estar graves.

Helicópteros de la Guardia Civil están evacuando a los heridos pic.twitter.com/2eLVG9OkVT — Robustiano (@Robustiano21) January 18, 2025

Редактор: Цветина Петкова