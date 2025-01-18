Премиерът обеща съдействие за инцидента в област Арагон

Десетки туристи пострадаха, след като седалков лифт се разхлаби и откачи на 15 метра височина в ски курорта Астун над ски писта в Арагонските Пиренеи. 17 души са с тежки наранявания.

Около 12:00 ч. се разхлабила една от макарите, които въртят лифта, което довело до падане на част от конструкцията. Няколко от седалките увиснали във въздуха, а хората на тях се опитвали да се задържат преди да бъдат спасени от службите за спешна помощ. Очевидец споделя, че е видял около 60 души да падат от лифта.

На място са четири хеликоптера, а всички болници в района са в готовност за транспортиране на ранените. Премиерът Педро Санчес увери управляващия област Арагон - Хорхе Аскон, че правителството на Испания ще осигури сътрудничество и пълна подкрепа след инцидента.

Редактор: Цветина Петкова