Как се ражда Свети Валентин? Човекът, който е измислил празника, може би е средновековният английски поет Джефри Чосър. Той пише първата литературна творба, посветена на празника - "Parliament of Foules". Още интересни факти за деня, който се почита от милиони влюбени по цял свят, вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК .

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Редактор: Цветина Петкова