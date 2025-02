Skype - някога доминиращата услуга за видеоразговори, ще бъде закрита след 21 години работа. В пика си приложението са използвали над 300 милиона потребители. Последните данни от Microsoft, публикувани през 2023 година, обаче показаха отлив от платформата и около 36 млн. потребители.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a