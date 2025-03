Карл Дийн, съпругът на Доли Партън в продължение на близо 60 години, който избягваше светлината на прожекторите и вдъхнови нейния вечен хит „Jolene“, почина в понеделник. Той беше на 82 години.

Според изявление, предоставено на Associated Press от пиара на Партън, Дийн е починал в Нашвил, Тенеси. Той ще бъде погребан на частна церемония в присъствието на най-близките членове на семейството.

„Карл и аз прекарахме много прекрасни години заедно. Думите не могат да опишат любовта, която споделяхме повече от 60 години. Благодаря ви за молитвите и съболезнованията“, написа Партън в свое изявление.

Семейството е помолило за уважение и уединение. Причината за смъртта не е оповестена.

Любов, започнала в пералня

Партън среща Дийн пред пералнята „Wishy Washy“ в деня, в който се мести в Нашвил на 18-годишна възраст.

„Изненада ме и ме зарадва фактът, че докато ми говореше, той гледаше лицето ми (нещо рядко за мен),“ описва срещата Партън. „Той изглеждаше наистина заинтересован да разбере коя съм и за какво мечтая.“

Две години по-късно, на 30 май 1966 г., те се женят на скромна церемония в Рингголд, Джорджия.

Дийн e бизнесмен и притежава компания за асфалтиране в Нашвил. Родителите му, Вирджиния „Джини“ Бейтс Дийн и Едгар „Ед“ Хенри Дийн, имат три деца - Карл, Сандра и Дони. Партън нарича майка му „Мама Дийн“.

