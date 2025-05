Поляци от цялата страна дойдоха в столицата Варшава, за да се включват в две шествия, предвождани от двамата претенденти за президентския пост на балотажа на 1 юни.

Начело на едно от шествията е кметът на Варшава Рафал Тшасковски, либерален столичанин, който подкрепя правото на аборт и правата за социално включване на ЛГБТ+ общността. Той е приближен политически съюзник на министър-председателя Доналд Туск и е подкрепян от проевропейската „Гражданска коалиция“, която ръководи центристкото коалиционно правителство от края на 2023 г.

Рафал Тшасковски води на първия тур на президентските избори в Полша

Тшасковски се кандидатира за президент и през 2020 г., като загуби с малка разлика от действащия президент Анджей Дуда, чийто втори и последен петгодишен мандат изтича това лято.

Срещу него се изправя Карол Навроцки, консервативен историк, подкрепян от националистическата дясна партия „Право и справедливост“, която беше начело на Полша от 2015 до 2023 г. Навроцки оглавява държавния „Институт за национална памет“, който по време на управлението на „Право и справедливост“ се превърна в проводник на националистически исторически наративи и възгледи.

Over 100.000 Polish patriots are marching in Warsaw right now, showing their support for presidential candidate Karol Nawrocki 🇵🇱 Poland First! pic.twitter.com/UOPLvKHoyP

Кметът на Варшава и историк консерватор – на балотаж в Полша

По-рано този месец Белият дом публикува снимки на Навроцки и президента на САЩ Доналд Тръмп при тяхна среща в Овалния кабинет - индиректен, но недвусмислен израз на подкрепа от страна на Тръмп.

Много от участниците в неделните шествия бяха пристигнали от цяла Полша, страна с близо 38 милиона жители, не само за да подкрепят даден кандидат, но и за да се обединят около силно различаващи се виждания за бъдещето на страната.

На първия тур на президентските избори на 18 май се явиха 13 кандидати и в крайна сметка на първите две места се класираха Тшасковски и Навроцки. По последни данни двамата претенденти имат равни шансове в прогнозите на социологически проучвания, което прави изхода от изборите невъзможен за предвиждане.

One week before the second round of the presidential election in Poland, both candidates are about to lead rival marches across Warsaw.



Somewhat symbolically, they’re starting simultaneously on parallel streets - but going in opposite directions. pic.twitter.com/dZI1og6PJK