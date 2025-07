Един млад режисьор се потопи в тема, която е страшна и трудна за разказване с новия си филм. „Това, което остава“ на Димитрис Георгиев проследява историята на семейство, което преживява тежка загуба след катастрофа. Самият той е имал такава трагедия в живота си - баща му загива в тежък инцидент на пътя, докато е бил дете и е пътувал в същата кола по време на инцидента. Какво остава след трагедиите на пътя - разказваме в „Историите на Мария Йотова“.

„Освен филм за загубените мои близки, това е и разказ за всички като мен, които са се сбогували преждевременно с членове на семейството си след пътни инциденти. Оставме със спомена за тях. През 1999 г. бях на 6 години, когато изгубих баща си при катастрофа на пътя „Слънчев бряг“ - Бургас, а аз бях на задната седалка. Ръката му ме е спасила да не изхвърча на предното стъкло. Баща ми се возеше на пасажерското място, а чичо ми караше. Никога няма да забравя музиката в колата, дори след като се блъснахме, тя не спря. Песента беше на „Бекстрийт бойс“ - I want it that way. Не мога да кажа, че я мразя, но ме подсеща за тази трагедия. Във филма тази песен съм използвал в момента на светлина“, разказва Димитрис.

По думите му наскоро отново е загубил близък човек, а чрез нея той е разбрал, че е преодолял травмата си. „Човек е жив, докато го помним - това е послание, което прилагам във всичко. Въобще не се изненадвам от новините за катастрофи, това е много тъжно, вече свикнахме. Увеличават се всички хора със снимки на загинали близки. Като общество много мълчим и рядко избухваме, а за мен е важно да се говори за този проблем, макар да не е приятно. Надявам се да успявам да разказвам чрез езика на киното“, споделя Георгиев.

Той работи по нова история по истински случай - за хора, които дълго време не обявяват смъртта на близките си, за да взимат пенсиите им.

