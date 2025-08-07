Новата държавна инициатива за създаване на „Магазин за хората“ с минимални надценки предизвика разнопосочни реакции. Финансисти и представители на производителите влязоха в остър дебат в ефира на „Твоя ден” NOVA NEWS.

Според правителството веригата ще предлага основни храни с до 10% надценка, с приоритет за българските стоки. Очаква се това да се случва в партньорство с Централния кооперативен съюз, както и онлайн. Първият обект ще заработи на територията на област Пловдив.

Опоненти на идеята обаче предупреждават, че проектът рискува да повтори съдбата на неуспешната Държавна петролна компания. „Според мен ще повтори напълно съдбата на Държавната петролна компания, която беше открита през 2021 или 2022 г. и закрита в края на 2023 г. Нищо от обещаното тогава не беше направено – нито складовете от държавния резерв бяха управлявани, нито бензиностанции открити. Сега виждам същата схема“, поясни финансистът Людмила Елкова.

Тя подчерта, че при свободен пазар, какъвто се предполага, че е установен в България, подобна държавна намеса е неефективна и противоречива. „В България се градеше пазарна икономика, но сега наблюдаваме регулации и държавни намеси, които просто не работят. Няма ясен проблем, който тази верига да решава“, смята финансистът.

Елкова добави и критика към начина на реализация на проекта. „Първата идея беше да се използват пощите, после – ЦКС. Но ЦКС вече има достъп до малките населени места, получава държавна субсидия и работи с къса верига на доставки. Защо ни трябва още една компания в тази схема?“, попита тя и изрази съмнение в избора на Пловдив за пилотен обект, в който достъпа до магазини е лесен.

На обратната позиция застана Димитър Зоров, който е председател на Асоциацията на млекопроизводителите. Той категорично защити проекта.

„Г-жа Елкова никога не е била производител и не познава проблемите в сектора. Това, че сме пазарна икономика, е само на хартия. Три големи вериги държат над 70% от пазара. Това е монопол“, заяви той.

Зоров обясни, че производителите често са поставени в неравностойно положение. „Нямаме право на договаряне, просто ни спускат условия. Ако не сме съгласни – не продаваме. Всяка година условията се влошават“, допълни Зоров.

Според него държавната верига може да действа като коректив и да осигури реален избор за потребителите. „Не е все едно дали купуваш сирене с 10% надценка, или с 80%. Ако сиренето в този магазин струва 14-15 лева, а в друг – 25 лева, това е разлика, която потребителите ще усетят“, каза още председателят на Асоциацията на млекопроизводителите.

Той даде и пример с европейски практики: „Големите европейски компании работят с фиксирана надценка до 25%. У нас българските продукти се продават със 70-80%, понякога и 100% надценка. Това е недопустимо“.

