Ефективна присъда от 11 месеца затвор получи 25-годишен мъж от Казанлък. Той е осъден за измама чрез интернет приложение. Районният съд в града одобри споразумение между защитата и прокуратурата, след като подсъдимият признал вината си.

Мъжът е осъждан и преди. В интернет платформата ТiкТок той пускал клипове, в които рекламирал отпускане на бързи кредити и обединяване на финансови задължения.

В началото на годината на клипа попаднала и 35-годишна жена, която станала жертва на измамата. Тъй като имала нужда от средства, писала на профила. След кратка чат кореспонденция осъденият поискал личния телефонен номер на жената. Свързал се с нея, представяйки се за служител на фирмата. След като получил личните ѝ данни, поискал сумата от 300 лева като условие за отпускане на кредит от 7 хил. лв. Указанията били да отиде на каса на платформа за плащания и да преведе сумата, но на името на жена, представител на мнимата фирма. След като направила превода, пострадалата била блокирана от подсъдимия както по телефона, така и по интернет, като комуникацията с него била прекратена.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда, информират от съда.

Редактор: Цветина Петкова