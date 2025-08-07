На 5 август гранични полицаи спрели за проверка влизащ в страната лек автомобил в зоната на бившия пункт "Кулата". Колата била управлявана от 52-годишен български гражданин.

Служителите на реда открили 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.

Задържаха двама румънци, опитали да подкупят български гранични полицаи

Снимка: МВР

Последвала проверка на къща, обитавана от 52-годишния мъж в благоевградско село, където били открити и иззети още 490 кутии цигари без бандерол.

Снимка: МВР

Мъжът е задържан, образувано е досъдебно производство и е уведомена районната прокуратура.

Редактор: Емил Йорданов