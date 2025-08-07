Снимки: МВР
Той е задържан, образувано е досъдебно производство
На 5 август гранични полицаи спрели за проверка влизащ в страната лек автомобил в зоната на бившия пункт "Кулата". Колата била управлявана от 52-годишен български гражданин.
Служителите на реда открили 7810 кутии цигари без акцизен бандерол в багажника и в кашони на задната седалка.
Задържаха двама румънци, опитали да подкупят български гранични полицаи
Снимка: МВР
Последвала проверка на къща, обитавана от 52-годишния мъж в благоевградско село, където били открити и иззети още 490 кутии цигари без бандерол.
Снимка: МВР
Мъжът е задържан, образувано е досъдебно производство и е уведомена районната прокуратура.Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни