ГДБОП задържа четирима за притежание на 810 пакета марихуана от Канада през Гърция за България, при успешно проведена международна контролирана доставка на наркотици.

Трима от мъжете са арестувани първоначално за 24 часа при опит да извадят наркотичните вещества от контейнер с изолационни материали. За тях е издадена Европейска заповед за арест. Четвъртият, свързан с доставката човек, е установен и задържан ден по-късно.

Снимка: МВР

По време на проверката сред легалната стока са намерени и иззети общо 810 пакета марихуана с общо бруто тегло от 559 килограма. Те са били укрити в контейнер на полуремаркето на камион, част от товарна композиция, пристигнала от Северна Америка на порта на Пирея на 17 юли.

Снимка: МВР

Операцията е осъществена с решения на компетентните съдебни органи, като материалите са предадени на компетентните прокуратури на Гърция и България.

