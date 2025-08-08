Две коли катастрофираха на АМ "Тракия", научи NOVA. Инцидентът е станал около 12.50 ч. днес в района на км 345 в посока Бургас. Кола с габровска регистрация предприема изпреварване на друга с бургаска регистрация, движеща се в дясното пътно платно. По първоначални данни шофьорът губи контрол и блъска изпреварвания автомобил, в който имало семейство с две деца.

От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива. В болнично заведение са отведени двете деца и пътничка от другата кола.

Движението не е спряно, на място са изпратени екипи на "Пътна полиция".