Германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военно оборудване, което може да бъде използвано в Ивицата Газа. Това заяви днес канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири своите военни операции в палестинската територия.

Израелският кабинет по сигурността одобри рано тази сутрин план за поемане на контрола над град Газа - ход, с който се разширяват военните операции, въпреки засилващите се критики във връзка с опустошителната, продължаваща вече близо две години война.

Първи камиони с хуманитарна помощ за Ивицата Газа достигнаха през Египет до граничния пункт "Рафах"

Мерц заяви, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници. "Германското правителство смята, че още по-безпощадните военни действия в Ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати. При тези обстоятелства германското правителство до второ нареждане няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в Ивицата Газа", се казва в изявлението на Мерц.

През юни Бундестагът заяви, че лицензи за износ на военно оборудване за Израел на стойност 485 млн. евро са били предоставени между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г.

