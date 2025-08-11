Синдикатите и бизнесът започват разискванията на проекта на правителствено постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде 764 лева от 1-и януари вместо сегашните 638 лева.

Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието е насрочено за сряда. По последни данни под линията на бедност са един милион и четиристотин хиляди души или близо 22 процента от населението на страната.

Определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва всяка година по специална методика. Съгласно нея предложената от правителството стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот”.

Линията на бедност нараства с 19,7% или 126 лева спрямо размера ѝ от предходната година. По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 400 души на годишна база и достига 1 милион и четиристотин хиляди души.

