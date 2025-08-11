22-годишен мъж е привлечен като обвиняем от Районна прокуратура – Стара Загора за подпомагане на седем граждани на Мароко да преминат през страната в нарушение на закона. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 10 август обвиняемият с инициали В.М. е управлявал лек автомобил с английска регистрация. С колата стигнал до гориста местност, намираща се близо до границата на България с Турция. Там качил в автомобила седем граждани на Мароко. Според уговорката всеки един от чужденците трябвало да плати по 3000 евро за транспортирането през страната. Парите щели да бъдат изпратени от техен представител в Турция.

При движението на автомобила по автомагистрала „Тракия“, на 189 км, колата била спряна за проверка от полицейски служители от Областна дирекция на МВР-Стара Загора. При извършената проверка е установено, че в нея се намирали чужденците, представили се за граждани на Мароко, предава кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като от прокуратурата ще внесат искане за определяне на мярка „задържане под стража”.

