Снимка: iStock
Той щял да получи по 3000 евро на човек
22-годишен мъж е привлечен като обвиняем от Районна прокуратура – Стара Загора за подпомагане на седем граждани на Мароко да преминат през страната в нарушение на закона. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
На 10 август обвиняемият с инициали В.М. е управлявал лек автомобил с английска регистрация. С колата стигнал до гориста местност, намираща се близо до границата на България с Турция. Там качил в автомобила седем граждани на Мароко. Според уговорката всеки един от чужденците трябвало да плати по 3000 евро за транспортирането през страната. Парите щели да бъдат изпратени от техен представител в Турция.
При движението на автомобила по автомагистрала „Тракия“, на 189 км, колата била спряна за проверка от полицейски служители от Областна дирекция на МВР-Стара Загора. При извършената проверка е установено, че в нея се намирали чужденците, представили се за граждани на Мароко, предава кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като от прокуратурата ще внесат искане за определяне на мярка „задържане под стража”.Редактор: Методи Георгиев
