Нов политически залп от името на „ДПС - Ново начало” към президентската институция. Депутатът Калин Стоянов пусна видеоклип в профила си във Facebook на кортеж на НСО във Варна . Според Стоянов това е кортежът на президента и е необичайно голям.

Това се случва само ден след престрелката на тема имоти с отпаднала необходимост. Още преди президентското вето, имотите с отпаднала необходимост станаха повод за искри между „Дондуков” 1, „Дондуков” 2 и „ДПС – Ново начало”. Анализатори също влязоха в задочен спор за това има ли основания за скрити договорки. Според едни - в списъка за продан има много апетитни терени.

„МС се опита чрез тяхното мнозинство в НС да облекчи процедурата за тези имоти. Процедурата по продажба на тези 4400 имота се прехвърля от МС към областните управители и местната администрация, за да могат да си измият ръцете от управляващото мнозинство и по този начин чрез техните деребеи и местната власт да се разпродадат с тези активи, които принадлежат на всеки един от нас”, коментира политологът Слави Василев.

Други обаче са на мнение, че с прозрачност едва ли ще се стигне до нерагламентирани продажби.



„Всички съмнения, страхове, за които се говори и умело се използват за пореден път от президента Радев винаги се лекуват с максимална прозрачност. Само вчера следобед само един народен представител - Христо Гаджев, намери данни, че служебните правителства на президента добре са се представили в продажбата на държавни имоти”, коментира Георги Харизанов.

Ден след като критикува президента за държавните имоти, депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов отвори нов фронт. Във Facebook той публикува видео, за което твърди, че е заснет кортежа на президента от преди дни във Варна.

„Аз по-голям кортеж от този на президента Радев не бях виждал. 7-8 автомобила. Огромен кортеж, който не е присъщ дори за най-охраняваните лица в света, които ние сме виждали. Не е нормално един човек, който твърди, че е човек от народа, да демонстрира това”, заяви Стоянов.

За това от групата на „ДПС – Ново начало” настояват за отговори.



„Дали са били служители на НСО, дали са били някакви близки роднини, дали са били част от антуража на президента, които са служители на президентската администрация - всички чакаме този отговор”, заяви Стоянов.



На този етап от президентската институция и Националната служба за охрана се въздържат от коментар. Няма потвърждение от двете институции и кои са охраняваните лица в кортежа.