Постоянен арест за Красимир Георгиев, обвинен за измъчване на животни. Това реши Софийският апелативен съд. Според магистратите има опасност той да извърши ново престъпление, след като са му повдигнати обвинения за 9 документирани случая на мъчения.

Съдът отхвърли тезата на защитата, че не се касае за тежко умишлено престъпление.

Решението на апелативните магистрати е окончателно.

През юни Апелативният съд в София отново остави Георгиев в ареста , като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което мъжът трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.

Припомняме, че през март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани през март за мъчения и убийства на животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено тормозели и убивали животни срещу заплащане.

Сашова до момента не е подавала молба за по-лека мярка от сегашната ѝ "задържане под стража".