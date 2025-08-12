Дженифър Лопес демонстрира професионализъм по време на концерт в Алмати, Казахстан, когато по време на изпълнение голям скакалец се покатери по роклята ѝ, предаде Dailymail. Певицата, която е на 56 години и в момента е на световното си турне Up All Night: Live in 2025, продължи да пее, докато насекомото се придвижваше към врата ѝ.

„Гъделичкаше ме!“, пошегува се тя пред публиката, която я аплодира бурно. Видео от момента певицата сподели в Instagram.

Ben Affleck made a surprise appearance on JLo's concert tonight at Almaty's Stadium, and she handled him perfectly. pic.twitter.com/YJP8ewHxCx — Soum_designs 💚 (@SoumDesigns) August 10, 2025

В социалните мрежи фенове похвалиха певицата за спокойствието и непрекъснатото изпълнение въпреки инцидента.

Звездата ще завърши 21-дневното си турне този вторник в Сардиния, след което на 30 декември ще стартира 12 концерта от своята резиденция в Лас Вегас.

Миналата година Лопес отмени 30 концерта от турнето "This is Me... Live: The Greatest Hits" като официално заяви, че иска да прекара повече време със семейството си.

Редактор: Габриела Винарова