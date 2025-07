Дженифър Лопес изнесе в неделя вечерта двучасов концерт на площад „Конституция“ пред сградата на правителството в Букурещ, съобщават местните медии, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Петдесет и шест годишната американска актриса и певица сама настоя втората най-голяма сграда в света след тази на Пентагона да бъде мястото за шоуто, което е част от световното ѝ турне “Up All Night Live”.

If anyone thinks Jennifer Lopez is over, they are very wrong. Great crowd tonight in Bucharest on her Up All Night tour. Stunning aerial view! pic.twitter.com/UwdQotgw0h — Peter Stavros (@petestavros) July 28, 2025

Облечена в лъскаво боди със златна пелерина, поп дивата откри концерта с песента„On the floor“. Изпълнителката показа, че е в завидна форма, пеейки и танцувайки енергично с целия екип, а феновете скандираха името ѝ.

TODAY, SUNDAY (27), another SOLD-OUT show by Jennifer Lopez! in Bucharest, Romania 🌟💥✨ The diva took the stage with incredible new looks and showed once again why she's the performer of a generation! 🔥 While some say... she sells out arenas. 😉 #JLo #UpAllNightTour #SoldOut pic.twitter.com/P8ZsqKPt92 — @PopArtR (@Atelevisao1) July 27, 2025

Веднага след първото си изпълнение тя се обърна към публиката на английски: „Толкова съм щастлива да споделя този момент с вас! Благодаря ви“. Последваха парчетата „Ain't your mama“, „Jenny from the Block“, „I’m Into You“, „Waiting for Tonight“ и смяна на пет тоалета.

Дженифър Лопес многократно взаимодействаше с публиката и питаше "Забавлявате ли се?“. Румънските фенове, които дойдоха да я видят, получиха и съвет от певицата: „Правете това, което обичате, с хората, които обичате“.

👑 Jennifer Lopez em Bucharest na Romênia 🌟 Perfeita

📷The storyalist pic.twitter.com/1463YX9Vql — Re_jlo (@re_jlo) July 27, 2025

Всички билети за концерта на цени от 495 до 1100 леи (198 и 440 лв) бяха разпродадени.

След Букурещ Дженифър Лопес ще се изяви в Абу Даби на 29 юли, след което ще пристигне в Шарм ел Шейх, Етипет, на 30 юли.

