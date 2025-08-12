9- месечно бебе и трима възрастни са пострадали при тежка катастрофа на пътя между селата Фъргово и Вълкосел в понеделникна.

По информация на ОДМВР-Благоевград лек автомобил, управляван от 29-годишен мъж от село Осина, е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в друг, шофиран от 18-годишно момиче от Вълкосел.

Вследствие на сблъсъка, 18-годишната водачка и 20-годишна пътничка са получили натъртвания, а шофьорът на другия автомобил - охлузни рани. Най-сериозно е пострадало 9-месечното бебе, което е с фрактура на черепа. То се е возело на предната дясна седалка в скута на майка си. Веднага след инцидентът детето е транспортирано по спешност в столична болница, като по данни на медиците животът му е извън опасност.

Тестовете за алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Причините за катастрофата се изясняват.

