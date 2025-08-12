Снимки и видео: Община Костинброд
-
МВР: Над 1000 пожара за седмица, всеки трети - причинен от палеж
-
Спортни новини (12.08.2025 - обедна)
-
Нови опити да бъде потушен пожарът в Пирин
-
Симулатор тества колко устойчиви са сградите при земетресения
-
„Ловци на лъжи”: Помагала ли е Русия в гасенето на пожарите в Гърция
-
Предлагат да се построи параклис край Седемте рилски езера
При удара единият парапет на съоръжението се е отцепил
18-годишен шофьор причини тежък пътен инцидент в Костинброд, съобщиха от общината. Има щети по един от най-старите мостове в града. При удара единият парапет на съоръжението се е отцепил. Виадуктът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.
Кола с млад шофьор катастрофира край Луковит, четирима са ранени
Входът към храм „Св. Св. Кирил и Методий“ временно ще бъде осигурен откъм ул. „Първи май“.
От общината призоваха жителите на Първи район да не преминават пешеходно по компрометираното съоръжение. На място работят експерти, които ще преценят необходимите укрепителни действия.
Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни