18-годишен шофьор причини тежък пътен инцидент в Костинброд, съобщиха от общината. Има щети по един от най-старите мостове в града. При удара единият парапет на съоръжението се е отцепил. Виадуктът е затворен за движение до извършване на укрепителни дейности и експертна оценка на щетите.

Входът към храм „Св. Св. Кирил и Методий“ временно ще бъде осигурен откъм ул. „Първи май“.

От общината призоваха жителите на Първи район да не преминават пешеходно по компрометираното съоръжение. На място работят експерти, които ще преценят необходимите укрепителни действия.

Редактор: Габриела Винарова