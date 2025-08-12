20-годишен водач на лек автомобил катастрофирал, след като загубил контрол над превозното си средство в района на Луковит в понеделник вечерта.

Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово

Колата излязла извън пътното платно и се ударила в крайпътна растителност. При произшествието пострадали леко трима пътници, а един е настанен в болница, с фрактура на прешлени и счупено ребро. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

По случая в РУ-Луковит е образувано досъдебно производство и работата продължава.