ГЕРБ и „Продължаваме Промяната” в задочен сблъсък заради система за гасене на пожари от самолетите „Спартан”. От управляващата партия обвиниха правителството на Кирил Петков, че са похарчили милиони за система, която не функционира. От ПП отвърнаха на критиките с въпрос защо въпросните системи не са закупени по времето на ГЕРБ.

Искрите между ГЕРБ и ПП тръгнаха след пост на депутата Христо Гаджев. В профила си във Facebook председателят на парламентарната Комисия по отбрана обвини правителството „Петков”, че през 2022 година е купило системи за пожар от самолетите „Спартан” за милиони.



„Оказа се, че тези системи, поне от анализите, които са направени, са доста скъпи и не е висока ефективността им. Реално е 3 милиона и 500 хиляди евро, т.е. около 7 милиона лева. Самият договор за закупуване на тези системи е сключен на 21.06.2022 година - т.е. това е правителството "Петков”, заявява Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ-СДС.



Три години по-късно обаче системите били неизползваеми, твърди още Христо Гаджев.

„Ние нямаме до момента завършено обучение на хора, които могат да работят със системата и Военновъздушните сили явно са сметнали, че системата е много скъпа и съответно е нямало смисъл да я ползват. Тогава въпросът е защо сме купили нещо, което седи само в склад? В крайна сметка, скъпа-нескъпа - това е система, която можем да ползваме и можехме да ползваме и тази година, и миналата. Със сигурност е по-евтино, отколкото загубата от всички пожари”, допълва той.



От ПП отговориха. В позиция от партията определиха думите на Христо Гаджев като атака.

"В опит да отклонят вниманието от скандалното си управление, ГЕРБ ровят в историята на "Продължаваме Промяната" и търсят “косъм в яйцето”. Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите – не, за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП".





И подчертават. "Правителството „Петков” е първото, което 16 години след договора за закупуване на „Спартан” от 2006 г., се възползва от предвидената в този договор възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари. Защо самолетите „Спартан” не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ?".





От Министерство на отбраната се въздържат от коментар.

Но, по темата с оборудването за гасене на "Спартани"-те, има и питане на Христо Гаджев към ведомството от 29-и юли. От министерството са изпратили писмен отговор на 11-и август. Според него системите са доставени както по договора за придобиване на самолетите от 2006 година, така и по анекс към него от 2022 година.

Системата не се ползва поради недостатъчна подготовка на екипажа, както и липса на утвърдени тактики и процедури, уточняват от военното ведомство.