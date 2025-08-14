Кметове, областни управители на Плевен и министър Иван Иванов се срещнаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието. В разговора участва и ръководството на местния ВиК холдинг.

Безводието в Плевен: Градът продължава да е на тежък воден режим

От три дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.

Обединихме се, че Плевен ще преразгледа проектите, които е предал към МРРБ. Така ще може да се включи подмяна на Вик мрежата, което е основен проблем за града. Имаме 80% загуба във водопреносната мрежа. Ще подадем документи за промяна на проекти. През следващата седмица започват сондажи за нови водоизточници в града. Водата ще бъде изследвана за питейна годност. През септември започва подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък. Плевен има нужда на 800 литра на секунда, а в момента дебитът е силно намалял. Градът трябва да премине цялостен ВиК воден цикъл, ще отнеме около 2 години цялостната подмяна. Ще се започне от най-пострадалите от безводие квартали", съобщи кметът Валентин Христов.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че е постигнато съгласие за изменение на ВиК проектите на град Плевен. "Още следващата седмица ще бъде задействана процедурата за подробния устройствен план на язовир Черни Осъм, за да сме наясно какви ще са параметрите. Това е дългосрочният вариант - така ще бъде решен проблемът на няколко региона. Ще се наблегне на водоснабдителна инфраструктура. Липсата на валежи и амортизираната ВиК инсталация в града доведоха до това решение. 4 години служебни кабинети и стигнахме дотук", отбеляза Иванов.