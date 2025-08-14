Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа мъж за причиняване по непредпазливост смъртта на 77-годишна жена и тежка телесна повреда на съпруга ѝ при пътен инцидент в Бургаско край Поморие.

Държавното обвинение е приело, че е налице обосновано подозрение, че обвиняемият е допуснал пътно произшествие с мотопед, с който са се придвижвали загиналата и пострадалия, а след това е избягал от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор е отнето свидетелството на правоуправление на МПС на обвиняемия. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова