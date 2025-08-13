Снимка: БГНЕС, архив
На място има екипи на полицията
Тежка катастрофа с жертва затвори за движение едното платно на пътя между Бургас и "Слънчев бряг".
Сигналът е постъпил около полунощ в отсечката между кръговото на Ахелой и село Равда. До пътното произшествие се е стигнало, след като автомобил застигнал и блъснал мотопед, на който се возили 77-годишни мъж и жена. При удара тя е починала, а той е настанен в болница.
На място има екипи на полицията, както и експерти на криминалистична лаборатория.
Водачът на мотопеда е настанен за лечение в болница „Сърце и мозък“ в Бургас с четири счупени ребра и четири прешлени, както и фрактура на таза. Издирва се другия участник в пътния инцидент. Пътната отсечка е затворена, а трафикът се пренасочва през Ахелой.Редактор: Цветина Петкова
