Движението по част от АМ „Хемус” се пренасочва заради катастрофа край Шумен. Сигнал за инцидента е получен по обяд, като от полицията посочиха, че водач на микробус с шуменска регистрация ударил движещия се пред него лек автомобил.

След удара в шуменската болница е откаран 57-годишния водач на микробуса. Установена е фрактура на носни костици. Той е настанен за лечение и му е взета кръвна проба за анализ.

Снимка: Деян Герговски, NOVA

По първоначални данни водачът на микробуса предприел неуспешна маневра за изпреварване на колата, защото бил застигнат от друг лек автомобил.

На място се извършва оглед. Създадена е временна организация на движението с обходен маршрут през Невша.