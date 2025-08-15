Проектозаконът за веригата на доставки на земеделски продукти и храни предизвика остро недоволство сред бизнеса. 14 браншови организации излязоха с обща позиция срещу законопроекта, който предвижда задължителна минимална изкупна цена – себестойност плюс 10%.

Законопроектът, срещу който се обявиха от бранша, цели да гарантира по-добри условия за земеделските производители чрез въвеждане на минимални изкупни цени. Аргументът на вносителите е, че мярката ще предпази родните фермери от дъмпинг и нелоялни търговски практики. Критиците обаче твърдят, че при липса на яснота за реалната себестойност и при широкото разнообразие от продукти, подобен механизъм е неприложим и вреден както за индустрията, така и за потребителите.

„Този законопроект крие изключително висок риск от изкривяване на цените, липса на определени стоки на пазара и намаляване на конкуренцията. Това не е в интерес на крайния потребител“, заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS Яна Стратиева, изпълнителен директор на сдружение „Храни и напитки България“.

По думите ѝ, макар всички организации да подкрепят усилията в подкрепа на земеделските производители, предложените мерки могат да се окажат вредни именно за тях:

„Нашето убеждение е, че земеделците ще пострадат най-много. Законопроектът не отчита огромната разлика в себестойността между малки стопанства и индустриално производство. Фабриките нямат как да знаят колко точно струва производството при всеки отделен производител."

Владислав Михайлов, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, оспори мнението на Стратиева.

„Над 10 години принципът на свободната търговия е нарушен, особено на ниво продажби на дребно. Когато пазарът не функционира добре, държавата трябва да се намеси, но за да защити интереса на гражданите. Тя не може да оправи пазара. Той сам трябва да се поправи – с време и инвестиции “, подчерта Михайлов.

„Имаме проблем с ефективността на институциите – Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите не са си свършили работата“, добави той.

Браншовите организации настояват за повече контрол по съществуващите механизми, а не въвеждане на нови ограничения.

„Предлагаме засилване на защитата по линията на Закона за защита на конкуренцията. Това е устойчивият подход, който няма да доведе до пазарни сътресения“, заяви Яна Стратиева.

Редактор: Дарина Методиева