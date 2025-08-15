Мъж в Пловдив е арестуван, след като незаконно е прилагал рехабилитационни и алтернативни методи за лечение, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Задържането е след сигнал от Регионална здравна инспекция, че на територията на Пловдив, а и в други по-големи градове, се осъществява нелегална терапевтична практика.

Измамникът е на 56 години, с постоянна адресна регистрация във Варна. Изяснено е, че той няма медицинско образование и квалификация, необходима за упражняване на подобна професия. Под фалшива самоличност във Facebook страница, той се представял за кинезитерапевт и изпълнявал различни терапии, гастролирайки из страната. Освен рехабилитационни методи, прилагал и други алтернативни техники за лечение и възстановяване на хора, някои от които с претърпени тежки заболявания, травми или операции.

Вчера мнимият кинезитерапевт бил задържан по време на поредна процедура в наето от него помещение в Пловдив. Отведен е в полицейския арест за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив, предава Ирина Шопова, кореспондент на БТА в Пловдив.

Към материалите по делото са приобщени данни, че с подобна нелегална практика мъжът се е занимавал и в предишни години, за което са му били съставяни административни актове от няколко регионални здравни инспекции в страната.

Редактор: Методи Георгиев