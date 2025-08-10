82-годишна жена от село Василовци, Община Брусарци, е дала 4500 лева на телефонни измамници. Това съобщиха от полицията в Монтана.

На 8 август година пенсионерката получила обаждане от непознат мъж, който се представил за полицейски служител. Той ѝ съобщил, че дъщеря ѝ е задържана от органите на реда и сумата е необходима за нейното освобождаване.

Как действат новите схеми за измами по телефона и как да се предпазим?

След края на разговора жената оставила 4500 лева в близост до дома си. След като се обадила на дъщеря си, разбрала, че е измамена, съобщава кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Редактор: Методи Георгиев