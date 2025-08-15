Двама души са изчезнали в морето край курортния комплекс "Слънчев бряг", съобщиха за от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инцидентът е станал в късния следобед вчера, в района на хотел “Вянд“.

Първо в морето е влязло момче на 14 години, а след него и негов роднина, който е на 30 години. След това следите им се губят. Към момента и двамата не са открити.

От полицията посочиха, че на този етап бурното вълнение не позволява организирането на издирвателни действия.

Редактор: Методи Георгиев