Адвокатският сътрудник от Казанлък Наньо Турлаков остава в ареста за постоянно. Името на 36-годишния мъж стана известно след като министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви, че е отнел имот от 80-годишната Николина Пенчева от Казанлък, след като възрастната жена пострадала при катастрофа.

Съдът в Казанлък остави за постоянно Турлаков в ареста, като срещу него има повдигнати нови обвинения - за закана за убийство на 57-годишен мъж, отново с цел да продаде имот. Мъжът през е прехвърлил пет имота на Турлаков и неговата съпруга през 2024 година. Потърпевшият е подал два граждански иска срещу тях, по които били заведени съдебни дела.

Според обвинението Турлаков и негов съучастник са нанесли телесна повреда на мъжа с цел да го принудят да подпише молби за отказ от делата.

В Районна прокуратура-Стара Загора се водят разследвания и по други досъдебни производства за престъпления, свързани с документни измами с имоти, по които се установява съпричастността на Турлаков.