Няма да има изискване коя валута да бъде изписана на първа позиция на етикетите, в периода на двойното обозначаване до август догодина. Това е записано в насоките на Министерството на икономиката, които бяха обсъдени на среща с бизнеса, браншови и неправителствени организации.

Според тях, двойното обозначаване не трябва да е подвеждащо, а ако изписването на стотинките в една валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така.

Министерството на икономиката с насоки за правилно обозначаване на стоките в двете валути

Днес, икономическият министър Петър Дилов подчерта, че вече има ползи от влизането ни в еврозоната - повишен кредитен рейтинг, както и завишен инвеститорски интерес. По данни на министерството спестените пари от превалутиране и поддържане на левови и еврови сметки от 1 януари ще бъдат около 1,1 млрд. лева.

Той добави, че на срещата са обсъдили и насоките за двойното обозначаване.

„Основните промени, които обсъдихме, са че няма значение коя валута да бъде изобразена първа на етикета в периода на двойното обозначение”, каза министър Дилов.

