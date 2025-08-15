Министерството на икономиката с насоки как правилно търговците да обозначават цените на стоките в двете валути. Те са обсъдени на заседание на експертната работната група „Нефинансов сектор”. Насоките нямат задължителен характер, а дават само методически указания. Обхващат периода до 8 август 2026 г.

През това изискванията ще бъдат двете валути да са изписани в непосредствена близост, ясно, четливо, с еднакъв размер, вид и шрифт. Няма изискване коя валута да е първа. Ако изписването на стотинките в едната валута е с по-малък шрифт, то и в другата може да бъде така.

Икономическият министър подчерта, че вече има ползи от влизането ни в еврозоната - повишен кредитен рейтинг, както и завишен инвеститорски интерес. По данни на министерството спестените пари от превалутиране и поддържане на левови и еврови сметки от 1 януари ще бъдат около 1,1 млрд. лева.

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети (СНИМКИ)

„Екипът на министерството е убеден в положителния ефект на влизането ни в еврозоната. Вече има такъв положителен ефект - кредитния рейтинг беше повишен. Очакванията са до края на годината или следващата да бъде повишен с още една степен, което би бил най-добрият кредитен рейтинг в историята на България. Има и завишен инвеститорски интерес - 47% са нараснали преките чуждестранни инвестиции до 1,4 милиарда евро”, заяви министър Дилов.

Той обясни, че за министерството е било важно да има време за бизнеса да подготви информационните и разплащателните си системи.

Приложенията към насоките, разработени със съдействието на Комисия за защита на потребителите, представляват примерен образец за двойно обозначаване на цените при онлайн магазин, примери за 10 различни визуализации на етикети при двойно обозначаване на цените, примерни и незадължителни начини за двойно обозначаване на продажната цена на продуктите от нефтен произход и природен газ. Дадени са и примерни сценарии за плащане в двете валути в периода на двойно обращение 1 януари 2026 г. - 31 януари 2026 година.

„До 8 октомври регулаторите ще издават само писмени предписания. Законът не забранява смесено плащане, но търговците само могат да преценят дали да приемат такъв тип плащане”, допълни министърът.