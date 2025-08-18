Снимка: iStock
Сериозни рискове за плажуващите крие августовското море
Сериозни рискове за плажуващите крие бурното море от началото на месеца. През тази седмица се стигна до няколко фатални случая. Вчера на южното рибарско пристанище в Несебър бяха открити телата на двамата изчезнали в бурните вълни край „Слънчев бряг” миналия четвъртък - момче на 14 години и мъж на 30. Спасители на плажове по Южното Черноморие обясняват, че ежедневно им се налага да се борят за живота на плажуващи, които не спазват флаговата сигнализация и техните предупреждения.
„На нас няма да се случи”. Именно това схващане кара туристите да пренебрегват препоръките на водните спасители, казва Васил Алексиев, който е инструктор Водно спасяване-БЧК. По думите му колегите му не са длъжни, при риск за собствените им животи, да спасяват удавници, влезли в морето при наличие на червен флаг.
Внимание, опасно море! Петима изчезнаха, отнесени от бурните вълни у нас
Концесионерът Николай Димитров разказа, че често се сблъсква дори с физическа агресия. „Често хора, които са се прибрали от чужбина, проявяват пренебрежително отношение.
Повече гледайте във видеото.
