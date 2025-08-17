Опасно море през август! Изчезнали в бурните вълни са мъж в Царево, двама край Созопол и двама в "Слънчев бряг". От МВР призовават за повишено внимание. Четвърти ден в неизвестност са още 30-годишен мъж и 14-годишно дете от град Септември, които на 14 август влезли в морето на плажа в "Слънчев бряг".

Около 16 ч. компания плажуващи влизат в морето. Флагът е червен, а морето е изключително бурно. Започват да се давят шестима. 30-годишният Йордан се опитва да им помогне.

Двама се удавиха в морето край "Слънчев бряг"

Йорданка Мишева е майка на изчезналия мъж. Тя разказва, че вълната е дошла много силно изведнъж, а морето им е било до колене. "Изневиделица дойде вълната и ги погълна. Синът ми помогна на двама да излязат, върна се за трети и после изчезна. Аз го видях така отгоре на ръце на водата и казах на спасителя да го спаси. Но той не поиска да съдейства", разказа тя.

Семейството потърсило саморазправа със спасителя. А той отвърна, че е извикал колеги да му помагат, защото много хора са били вътре и сам не могъл да се справи.

Давид Грозданов е бил спасител от съседен пост. Той разказва, че ги е видял да плуват навътре. "Първоначално се учудих, а после разбрах, че течението ги е носило. Взех буя, плавниците, колегата вече беше влязъл и аз го срещнах на излизане, теглеше един човек", спомня си той.

Гръцки медии: Българче се удави в Гърция, задържаха родителите му

Случката вижда и Иван Илиев, който работи на джетове под наем наблизо. Без да се замисля Иван влиза в морето на помощ.

"Даже за мен беше опасно, превъртях се няколко пъти с джета, колкото и опит да имаш морето беше доста коварно, вълните бяха огромни", обяснява той.



Търсенето на Йордан и 14-годишния Михаил продължава четвърти ден в целия залив на "Слънчев бряг". Фамилията от град Септември е наела и лодка. От МВР уточняват, че издирвателните действия ще продължат след успокояване на бурното море. Само от началото на месеца са се удавили 8 души.

