Отмениха предстоящите събития в Разлог след трагедията с 8-годишното дете в Несебър. Това съобщи кметът на града Красимир Герчев, цитиран от dariknews .

„Разлог загуби при нелеп инцидент един млад живот. Едно дете остана завинаги на 8 години. Загубата е тежка и непрежалима. Изразявам искрени съболезнования към семейството и близките на детето", написа той в профила си във Facebook.

8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър

Припомняме, че момчето загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът стана на Южния плаж в Несебър. Детето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина.

Трима служители са задържани за срок от 24 часа, за да бъдат разпитани. Случаят е поет от Окръжната прокуратура.

Редактор: Калина Петкова