8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за тагедията е скъсано въже, научи NOVA.

Двама души изчезнаха в морето край "Слънчев бряг"

Момченцето, което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било извадено от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало. Майката не е пострадала. Семейството е от Разлог.

По случая са задържани трима души за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство.

От фирмата концесионер на плажната ивица излязоха с писмено становище, в което изказват съболезнования на семейството на детето. Обясняват, че от дълги години фирмата, която стопанисва водния атракцион, е техен контрагент. Тя е притежавала всички необходими от „Морска администрация” лицензи.