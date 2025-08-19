160 000 лева обезщетение да бъде изплатено на сина на загиналия пилот на МИГ-29 майор Валентин Терзиев, това е постановил Върховния касационен съд, съобщи сайтът Медиапул. Решението на съда е да бъдат изплатени 110 000 лева за положения извънреден труд от загиналия пилот, към тях има и вече начислени лихви от още 54 000 лева. Сумата трябва да бъде изплатена от Авиобаза „Граф Игнатиево”.

Броят часове се оспорваше от авиобазата, пише още изданието, а съдът е установил, че майор Терзиев е положил труд от 3494 часа над нормалната продължителност на служебното си време.

Майор Валентин Терзиев загина на 9 юни 2021 година при изпълнението на тренировъчен полет край Шабла.

