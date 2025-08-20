Отрядите на Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст в Карлово и Калофер близо два дни издирваха румънски турист, загубил се в района на връх Ботев. Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово. Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се включил и отрядът от Калофер.

Човекът е открит днес в добро състояние и без наранявания, съобщи БНР. Румънецът прекарал нощта на открито.

Редактор: Калина Петкова