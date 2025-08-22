Поредна жестокост спрямо куче. Този път сигналът е от Лесидрен. Според очевидци животното е било влачено с автомобил. Хора от селото успяват да се намесят и да го спрат. За жестокостта е задържан 82-годишен мъж. Четириногото се лекува във ветеринарна клиника в Плевен.

До 8 години затвор грозят мъжа, задържан за жестокото убийство на куче в Тетевен

Разказ на очевидец:

„Идвахме от Ловеч, когато спряхме и слязохме от колата. Тогава видяхме, че срещу нас се движи джип, който влачи нещо. В началото помислих, че е закачил чувал, после видях, че е куче, което се влачеше по корем. Не караше бавно, тичах срещу него, отворих му вратата и казах да спре. Не ме отрази и мълчеше. Успях да го спра до една ограда. Гледката беше потресаваща. Кучето беше вързано със синджир за врата. Мъжът каза, че на животното му няма нищо и поиска да продължи по пътя си. Отвързах кучето и го взех”, разказа в ефира на „Здравей, България” Селин Тихомиров.

