-
Висши военни от САЩ и Европа разработиха варианти за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна
-
Ще бъде ли реставриран храм-паметникът „Св. Александър Невски” в София
-
Детската площадка, в която шофьор се вряза, била пълна с деца и родители минути преди инцидента
-
Спортни новини (21.08.2025 - лятна късна)
-
Спортни новини (21.08.2025 - следобедна)
-
Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван
Извършителят е задържан
Поредна жестокост спрямо куче. Този път сигналът е от Лесидрен. Според очевидци животното е било влачено с автомобил. Хора от селото успяват да се намесят и да го спрат. За жестокостта е задържан 82-годишен мъж. Четириногото се лекува във ветеринарна клиника в Плевен.
До 8 години затвор грозят мъжа, задържан за жестокото убийство на куче в Тетевен
Разказ на очевидец:
„Идвахме от Ловеч, когато спряхме и слязохме от колата. Тогава видяхме, че срещу нас се движи джип, който влачи нещо. В началото помислих, че е закачил чувал, после видях, че е куче, което се влачеше по корем. Не караше бавно, тичах срещу него, отворих му вратата и казах да спре. Не ме отрази и мълчеше. Успях да го спра до една ограда. Гледката беше потресаваща. Кучето беше вързано със синджир за врата. Мъжът каза, че на животното му няма нищо и поиска да продължи по пътя си. Отвързах кучето и го взех”, разказа в ефира на „Здравей, България” Селин Тихомиров.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни