Районната прокуратура в Пловдив се самосезира и разпореди проверка във връзка с информация за изоставени мъртви животни в района на бившия екарисаж, което създава опасност за замърсяване на околната среда.

Възложено е на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив да извърши незабавно изследвания на мястото и да се установи има ли риск за живота и здравето на хората. От агенцията трябва да изготвят доклад, който да бъде представен на наблюдаващия прокурор.

След откритите трупове на животни: Резерват „Джендема” е изправен пред екологична криза

Директорът на агенцията д-р Чавдар Чавдаров уточни за БНР, че на площадката действа мобилен инсинератор за унищожаване на труповете на животни – овце и кози, болни от шарка. Според него струпването на животни е нормална част от работния процес на инсинератора.

Животните са били посипани с хидратна вар и дезинфекцирани, след което ще бъдат изгорени – обяснява още директорът.

Редактор: Цветина Петкова