Кратка, но мощна буря премина над Плевенско. В рамките на между 15 и 20 минути над областта е имало интензивни дъждове, придружени от ураганен вятър.

Жители на село Радишево описват стихията като силен смерч.

Местни хора в Плевен съобщават за прекъсване на електрозахранването.

По първоначална информация има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета.

Видео и снимки: Александър Николаев

Редактор: Цветисиана Костова