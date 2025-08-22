Видео и снимки: Александър Николаев
Хората в района съобщават и за прекъсвания на електрозахранването
Кратка, но мощна буря премина над Плевенско. В рамките на между 15 и 20 минути над областта е имало интензивни дъждове, придружени от ураганен вятър.
Жители на село Радишево описват стихията като силен смерч.
Местни хора в Плевен съобщават за прекъсване на електрозахранването.
По първоначална информация има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета.
Редактор: Цветисиана Костова
