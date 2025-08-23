Долна баня е домакин на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт. В града вече пристигат отборите от Европа и ще се състезават през следващите 6 дни. Общо 8 държави участват във форума, с над 240 участници.

„Горди сме, че ще сме домакини. Дисциплините от пожароприложния спорт са общо четири. Две от тях са индивидуални –изкачването с щурмова стълба и 100-метрова пътека с препятствия, както и 2 колективни дисциплини - пожарна щафета 4 по 100 метра с препятствия и бойно разгръщане от мотопомпа”, заяви инспектор Мирослав Ефтимов, треньор на националния отбор на България.

Нашият отбор участва във всички международни състезания.

„Спортът е изключително полезен от гледна точка на това, че той представя в стилизиран вид тези предизвикателства, с които огнеборците трябва да се справят в ежедневието им, по време на тяхната работа. Имаме преодоляване на препятствия, изкачване по стълби и, разбира се, основното е, че пожарникарите работят в екип, заедно в колективните дисциплини, така че да се преборят. Същото нещо се случва и по време на пожарите, на произшествията, които посещаваме. Така че спортът е една много добра подготовка за нашата професионална дейност”, добави той.

„Това е и чест, но и отговорност като организация за нашата община. Но все пак това е един спорт, който тепърва се популяризира в България и мисля, че е добре за младите хора да дойдат и да го наблюдават. Тази кула за състезанието ще остане тук, като може националните отбори, всички състезания, които се провеждат, пак да бъдем домакини тук в Долна баня. Имаме една прекрасна база и тя отговаря на всички изисквания по европейските стандарти”, заяви Владимир Джамбазов, кмет на Долна Баня.

Повече гледайте във видеото.